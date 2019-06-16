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البورصة تربح 766 مليون جنيه

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البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقى 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.560 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 17509 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 606 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15498 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 486.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.82%، والعرب على 12.8%، واستحوذت المؤسسات على 44.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع 3.5 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 45.8 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالى.


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