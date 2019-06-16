  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:52 م
بحث متقدم
الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

مالى

«كاف» يتراجع عن استبعاد مالي من أمم إفريقيا

منى فاروق وشيما الحاج

لهذا الإجراء.. «منى فاورق» و«شيما الحاج» في قسم مدينة نصر

محمد صلاح

سر الصندوق المغلق الذي أرسله«صلاح» لنجم المنتخب الغيني

السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

طبيب

انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدًا

عمر البشير

شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به

رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي

الرياضة

ماوريزيو ساري
ماوريزيو ساري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«بالاكوف» مديرًا فنيًا لمنتخب بلغاريا

#

رسميًا.. «زيدان» مديرًا فنيًا لفريق ريال مدريد

#

رسميًا.. «رانييري» مديرًا فنيًا لروما الإيطالي

#

مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للنجوم

المصريون

يوفنتوس

سارى

أعلن مسئولو يوفنتوس الإيطالى اليوم الأحد، تعاقدهم بشكل رسمي، مع ماوريسيو سارى، المدير الفنى لتشيلسي، لقيادة السيدة العجوز الموسم المقبل.

وكشف نادى يوفنتوس، عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، عن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسى لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2022.

كان ماوريسيو سارى قاد تشيلسي لمدة موسم واحد ونجح فى الحصول على المركز الثالث بجدول الدورى الإنجليزى، وتحقيق أول لقب فى مسيرته مع البلوز بالحصول على بطولة الدورى الأوروبى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدي» على «السوشيال ميديا»
» «العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»
» حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» تشكيل جوي سعودي أمريكي يحلق فوق الخليج في مهمة "غامضة"
» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» «أبو الغيط» يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحرية
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان
» وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية
» «السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب