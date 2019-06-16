رئيس الوزراء يتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية

16 يونيو 2019 - 04:55 م

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بجولة تفقدية للمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، تابع خلالها أعمال تنفيذ المتحف وتطوير بحيرة عين الصيرة، رافقه خلالها عدد من الوزراء المعنيين، ومحافظ القاهرة.

وفي مُستهل الجولة، تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له بحيرة عين الصيرة واستمع إلى شرح حول ما يتم من اعمال لتطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، حيث أشار وزير الإسكان الى ان شركة الكراكات المصرية بدأت في أعمال تطهير وتكرير وتوسيع بحيرة عين الصيرة، المجاورة لمتحف الحضارة، وذلك فى إطار تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل البحيرة والقضاء على اسباب التلوث فيها، لتعظيم الاستفادة منها كمتنزه سياحى، عبر إنشاء مجموعة من المطاعم، وإقامة العديد من الانشطة التى تتناسب مع المنطقة وما تحويه من عدد من المزارات السياحية والأثرية.

ووجه رئيس الوزراء، بوضع خطة عمل مكثفة للإنتهاء من أعمال التطوير خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يشمل الوصول بالبحيرة الى التصور المثالي لها، واتمام اعمال تنسيق الموقع، لإبرازها بالصورة الجمالية والحضارية المطلوبة في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالتاريخ والتراث.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على اهتمام الحكومة بملف تطوير المناطق التراثية والتاريخية، والعمل على دفع ا?عمال المتعلقة بها، سعيا ?ستعادة الوجه الحضارى والتراثى لها، وهو ما سيسهم بدوره فى زيادة الحركة السياحية لتلك المناطق.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الى ان مخطط تطوير منطقة الفسطاط، يتضمن تطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات وفتح امتداد له ليصل الى طريق الأوتوستراد، وكذا تطوير طريق عين الحياة وربطه مع طريق الخيالة والطريق الدائري، بالإضافة الى تطوير تقاطع شارع مجرى العيون مع طريق صلاح سالم، و فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط.

كما قام رئيس الوزراء والوفد المرافق له، بتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واستمع الى شرح حول مراحل إنشائه، حيث أشار وزير الآثار الى ان المتحف يقع على مساحة 135 الف م2، بالقرب من منطقة مجمع ا?ديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتى تم الانتهاء منها بالكامل، مبنى ا?ستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة ا?دارية، بالإضافة الى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتى تصل نسبة تنفيذ ا?عمال بها الى نحو 95%، جميع ا?عمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى ا?ستقبال، وكذا ا?عمال ا?نشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن ا?ثار ومعامل الترميم، فضلا عن ا?نتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

كما أشار الشرح الى الاعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة ( اسبقية اولى )، والتى تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى (قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 - قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 )، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحولات والمولد الاحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات واعمال الإنارة والعرض المتحفى.