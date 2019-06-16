«كاف» يتراجع عن استبعاد مالي من أمم إفريقيا

16 يونيو 2019 - 05:16 م

توصل مسئولو الاتحاد المالي لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى اتفاق ينهي الأزمة التي كانت تهدد مشاركة المنتخب الأول في بطولة أمم إفريقيا، حسبما ذكر موقع «فوت مالي» المحلي.

وقال الموقع المالي: إن الفرقاء الرياضيين توصلوا لاتفاق ينهي الأزمة بعد مفاوضات دامت أكثر 15 ساعة متواصلة من النقاشات بحضور ممثلين عن الـ«فيفا» والكاف، وأضاف الموقع المالي أن وزير الرياضة المالية ضغط بشكل جدي على الطرفين المتخاصمين للخضوع لمطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم تجنبا لإيقاف المنتخب القومي في أمم أفريقيا.

يذكر أن الـ«فيفا» هدد باستبعاد منتخب مالي من كأس الأمم الإفريقية، بسبب التدخل الحكومي في شئون اتحاد الكرة المحلي.