  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

مالى

«كاف» يتراجع عن استبعاد مالي من أمم إفريقيا

منى فاروق وشيما الحاج

لهذا الإجراء.. «منى فاورق» و«شيما الحاج» في قسم مدينة نصر

محمد صلاح

سر الصندوق المغلق الذي أرسله«صلاح» لنجم المنتخب الغيني

السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

طبيب

انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدًا

عمر البشير

شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به

حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا

الرياضة

زيمبابوي
زيمبابوي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة لودية مصر وغينيا

#

نجم تونس يعلق على غياب ظهير الأهلي

#

4 مصريين في قائمة أفضل إفريقي.. واستبعاد حسام حسن

#

«ماني» يغيب عن السنغال في افتتاحية الأسود بأمم إفريقيا

المصريون

بيليات

زيمبابوي

أكد ويلي مباندير المدرب المساعد لمنتخب زيمبابوي، جاهزية خاما بيليات نجم «المحاربون»، لخوض مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مباندير في تصريحات لصحيفة "صنداي ميل" الزيمبابوية":"لن يظهر بيليات في مباراة تنزانيا الودية، ولكن التقارير الطبية تخبرنا أنها ليست إصابة تدعو للقلق بشأن إحتمالية غيابه عن مباراة الافتتاح أمام منتخب مصر".

وأكمل: "خاما تعرض لإصابة بسيطة في الركبة، والجهاز الطبي يراقب حالته، لهذا لم يتدرب مع بقية المجموعة، وتم استبعاده من التدريب الخفيف في اليوم التالي".

وأتم مباندير: "استبعاده من التدريبات مجرد إجراء احترازي حتى يصل إلى حالته المثالية للمباراة الكبيرة أمام مصر، نحن واثقون من أن بيليات سيكون متواجدا مع المنتخب أمام الفراعنة".

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدي» على «السوشيال ميديا»
» «العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»
» حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» تشكيل جوي سعودي أمريكي يحلق فوق الخليج في مهمة "غامضة"
» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» «أبو الغيط» يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحرية
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان
» وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية
» «السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب