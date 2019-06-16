  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

وضع حجر أساس مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

السيسي وأمير الكويت

رسالة خطية من «السيسي» لأمير الكويت..ما سر الـ90 عامًا فيها؟

علاء ووالده حسني مبارك

"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

صلاح

«صلاح» على رأس التشكيلة المثالية لنجوم «كان 2019»

الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

مالى

«كاف» يتراجع عن استبعاد مالي من أمم إفريقيا

منى فاروق وشيما الحاج

لهذا الإجراء.. «منى فاورق» و«شيما الحاج» في قسم مدينة نصر

محمد صلاح

سر الصندوق المغلق الذي أرسله«صلاح» لنجم المنتخب الغيني

السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

آخر الأخبار

علاء ووالده حسني مبارك
علاء ووالده حسني مبارك

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك متذكرًا أمجاد «2006»: «منتخبنا كويس زي ما قال الريس»

#

علاء مبارك يعلق علي مصير أمواله المهربة

#

علاء مبارك يهاجم الصحافة بسبب أموال والده بتغريدة نارية

#

تسجيلات نادرة لمبارك عن استرداد طابا

تويتر

ثورة يناير

علاء مبارك

فيديو مؤثر

نشر علاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مقطع فيديو مؤثر له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ويظهر في المقطع والده أثناء أحد الخطابات أثناء ثورة 25 يناير، وهو يتحدث عن نفسه قائلًا:"هذا الوطن دافعت عن أرضه وسيادته وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ على وعلى غيري بما لنا وما علينا».

وعقب ذلك لقطات من محاكمتهم في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«محاكمة القرن» ولقطات من تاريخه في الحكم على أنغام أغنية حزينة ومؤثرة للمطرب محمد فؤاد والتي بدأها :« أبويا.. اللى عليه مسنود.. حنان قلبه ملهوش حدود.. كبرت ولسه من عطفه.. كأني من ساعات مولود.. أبويا.. دا قصة وحكاية سنين تعبه ما لا نهاية دا جسر من الوفا ممدود».

وتفاعل مئات المتابعين مع الفيديو، مثنين على علاء ووالده، واعتبر البعض منهم أنهم ظلموا بسبب ثورة يناير، بينما هاجمه آخرون معتبرين أنهم سبب الفساد الذي استشرى في مصر عقود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجندى»:«إحنا شيوخ سلطان القانون ونحترم النظام»
» مدرب جنوب إفريقيا: مستعدين لخوض منافسات «كان 2019»
» وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدي» على «السوشيال ميديا»
» «العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»
» حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» تشكيل جوي سعودي أمريكي يحلق فوق الخليج في مهمة "غامضة"
» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» «أبو الغيط» يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحرية
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب