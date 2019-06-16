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«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 17.5 مليار جنيه

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البنك المركزي
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خالد الشرقاوي - متابعات

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المالية تطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 8.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.646%، فيما بلغ أعلى عائد 17.72%، وسجل أقل عائد 17.401%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يومًا بقيمة 8.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.598%، في حين سجل أعلى عائد 17.65%، وأقل عائد 17.401%.


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