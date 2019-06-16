رسالة خطية من «السيسي» لأمير الكويت..ما سر الـ90 عامًا فيها؟

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد ميلاده.

وتلقى الأمير رسالة من السيسي أعرب فيھا عن خالص تحياته وصادق تمنياته للأمير بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، كما عبر فيھا السيسي عن أطيب تمنياته لدولة الكويت بالمزيد من الرفعة والازدهار، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ومن جانبه أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للرئيس السيسي عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمھورية مصر العربية الشقيقة، متمنيًا للسيسي دوام الصحة والعافية ولمصر الشقيقة وشعبھا الكريم كل الرقي والتقدم، وللعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

واحتفل كويتيون اليوم بعيد ميلاد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي يوافق الأحد 16 يونيو مكملاً عقده التسعين.

والصباح من مواليد عام 1929، وتم تكريمه عام 2014 من قبل الأمم المتحدة وتم منحه لقب "قائد الإنسانية".

وفي أبريل الماضي، كرم البنك الدولي الصباح لدوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، في خطوة هي الأولى من نوعها من البنك الدولي لقائد دولة.