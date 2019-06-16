  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

وضع حجر أساس مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

السيسي وأمير الكويت

رسالة خطية من «السيسي» لأمير الكويت..ما سر الـ90 عامًا فيها؟

علاء ووالده حسني مبارك

"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

صلاح

«صلاح» على رأس التشكيلة المثالية لنجوم «كان 2019»

الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

مالى

«كاف» يتراجع عن استبعاد مالي من أمم إفريقيا

منى فاروق وشيما الحاج

لهذا الإجراء.. «منى فاورق» و«شيما الحاج» في قسم مدينة نصر

محمد صلاح

سر الصندوق المغلق الذي أرسله«صلاح» لنجم المنتخب الغيني

السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

وضع حجر أساس مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

عرب وعالم

مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة
مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

علاقة زيارة السيسي لأمريكا بتصنيف الإخوان "إرهابية"

#

ترامب يعترف رسميا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

#

«أبوتريكة» يسخر من «ترامب» ويتوعد إسرائيل

#

تركيا: قرار «ترامب» حول الجولان لن يشرعن الاحتلال أبدا

وضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حجر الأساس لمستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريمًا للرئيس الأمريكي (دونالد)، حسب الإعلام العبري.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على صفحتها الإلكترونية عن نتنياهو قوله: "كلنا نعرف ما كان ممكن أن يحدث خلال العقد الماضي هنا على الحدود (مع سوريا) لولا وجودنا".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل العمل ضد محاولات إيران وفرعها حزب الله (اللبناني)، للسيطرة على الحدود، وسوريا بشكل عام".

وقررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، إقامة المستوطنة الجديدة، تكريمًا لترامب، بعد اعترافه مارس الماضي، بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وفي وقت سابق الأحد، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية "تواجه عقبات مالية وبيروقراطية" أمام إقامة المستوطنة الجديدة في هضبة الجولان السورية.

واعترف ترامب، بسيادة إسرائيل في الجولان رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 أراض محتلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجندى»:«إحنا شيوخ سلطان القانون ونحترم النظام»
» مدرب جنوب إفريقيا: مستعدين لخوض منافسات «كان 2019»
» وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدي» على «السوشيال ميديا»
» «العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»
» حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» تشكيل جوي سعودي أمريكي يحلق فوق الخليج في مهمة "غامضة"
» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» «أبو الغيط» يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحرية
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب