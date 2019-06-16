وضع حجر أساس مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

وضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حجر الأساس لمستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريمًا للرئيس الأمريكي (دونالد)، حسب الإعلام العبري.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على صفحتها الإلكترونية عن نتنياهو قوله: "كلنا نعرف ما كان ممكن أن يحدث خلال العقد الماضي هنا على الحدود (مع سوريا) لولا وجودنا".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل العمل ضد محاولات إيران وفرعها حزب الله (اللبناني)، للسيطرة على الحدود، وسوريا بشكل عام".

وقررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، إقامة المستوطنة الجديدة، تكريمًا لترامب، بعد اعترافه مارس الماضي، بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وفي وقت سابق الأحد، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية "تواجه عقبات مالية وبيروقراطية" أمام إقامة المستوطنة الجديدة في هضبة الجولان السورية.

واعترف ترامب، بسيادة إسرائيل في الجولان رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 أراض محتلة.