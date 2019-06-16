«لامبارد» يقترب من تدريب تشيلسي

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تشيلسي

المصريون

لامبارد

اقترب فرانك لامبارد، مدافع تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي لديربي كاونتي، من تدريب البلوز بعد رحيل الإيطالي ماوريسيو ساري وتوليه الإدارة الفنية ليوفنتوس الإيطالي.

وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، إن لامبارد وافق على تدريب البلوز عقب تلقيه مكالمه هاتفية اليوم الأحد من رومان إبراموفيتش مالك النادي وإقناعه لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رومان وعد لامبارد بأنه سيمنحه الفرصة الكاملة مع الفريق لمدة موسمين مقبلين لإثبات نفسه مع الفريق.

وأتمت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي وافقوا على دفع مبلغ 10 ملايين يورو لديربي كاونتي من أجل السماح لفرانك لامبارد مغادرة النادي .

يذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي، أصدر اليوم بيان يفيد برحيل ماوريسيو ساري الذي حقق مع الفريق الدوري الأوروبي هذا العام والانتقال لتدريب فريق سيدة العجوز.

وكان ساري، قد تولى مهمة البلوز عقب رحيل أنطونيو كونتي بسبب سوء النتائج التي أصابت الفريق الأزرق خلال حقبته التدريبية.

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