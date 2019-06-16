» «بلماضي»: الجزائر خارج المرشحين للفوز بـ«كان 2019»

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الجزائر

المصريون

امم افريقيا

وجه جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، صدمة لجماهير الجزائر بعدما شدد على صعوبة فوز فريقه بلقب كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق بمصر يوم الجمعة القادم حتى 19 يوليو المقبل.

ووجه بلماضي رسالة لجماهير منتخب الجزائر، في تصريحات إعلامية له اليوم الأحد، طالبهم خلالها بعدم الاغترار بإمكانات الفريق قبل خوض غمار المسابقة القارية.

أوضح بلماضي "يتعين علينا أن ندرك أن منتخب الجزائر ليس فريق برشلونة الإسباني، لنفوز على المنافسين بثلاثة أو أربعة أهداف، هذا أمر غير وارد حدوثه".

وأضاف المدرب الجزائري "المباراة الودية التي لعبناها أمام بوروندي (التي انتهت بالتعادل 1 / 1 يوم الثلاثاء الماضي) كانت مفيدة بالنسبة لنا، وتعتبر خطوة مهمة قبل انطلاق البطولة رسميا".

وأكد بلماضي "الأمر الذي يهمنا في تلك المباريات الودية ليس النتيجة، بل المستوى الذي ظهرنا به على أرض الملعب، إنني راض من تلك الناحية".

ويستعد منتخب الجزائر لخوض مباراته الودية الثانية، استعدادا لأمم أفريقيا، أمام منتخب مالي في وقت لاحق اليوم، خلال معسكره الإعدادي للبطولة المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن منتخب الجزائر، الذي توج باللقب مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1990، يلعب في المجموعة الثالثة، التي تجرى فعالياتها بملعب الدفاع الجوي، برفقة منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا.


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