وصف إباحي.. رد صادم من داعية سعودي على مذيعة الجزيرة

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إباحى

رد صادم

نايف العساكر

غادة عويس

صدم الداعية السعودي الشهير نايف العساكر المقرب من الديوان الملكي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالرد على سؤال «ساخر» طرحته مذيعة الجزيرة غادة عويس، على الكاتب الصحفي غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط.

وطرحت "عويس" على "شربل" سؤلًا ردًا على إعلانه نشر حوار مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، وقالت غادة عويس:«أستاذ غسان عندي سؤال فضولي لو سمحت: هل كان ضيفك يحمل المنشار معه أم لا؟».

فيما رد عليها الداعية السعودي نايف العساكر بوصفها بوصف إباحي «فتيات الليل»، وقال :« لدي سؤال فضولي: غادة عويس يقال بأن أغلب المومسات بدأن مشوارهنّ المهني بسبب غدر رجل أو خيانته .. !!.. فهل كانت بداية مشوارك القذر بسبب خيانة رجل، أو كان حبا في أمير جبهة النصرة الإرهابي أو توجيهًا من الفاجر وابنه ..؟ وهل كان اغتصابًا أو نكاح جهاد .. ؟؟!!»، حسب قوله.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يهاجم فيها الشيخ نايف العساكر مذيعة الجزيرة غادة عويس، إذ اتهمها من قبل بممارسة جهاد النكاح مع زعيم جبهة النصرة في سوريا أثناء تغطيتها الأحداث، وهو ما استنكره رواد مواقع التواصل نظرًا لأنه لا يليق بمكانته هذا الوصف.




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