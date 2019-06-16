«الزعفرانى»: هذا الشخص هو من يقود الإخوان حاليًا

16 يونيو 2019 - 08:05 م

منذ سقوط جماعة "الإخوان المسلمين" من الحكم في صيف 2013، والقبض على معظم قيادات الجماعة بتهم مختلفة، وهروب العديد منهم إلى خارج مصر، والسؤال يتردد حول من يقود الجماعة خارجيًا وداخليًا خاصة مع اختفاء محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة.

ويتردد على نطاق واسع أن عزت هو من يقود الجماعة من خلف الكواليس إلا أن اختفاءه جعل معظم القيادات الإخوانية على رأسها عصام تليمة، المدير السابق لمكتب الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يتشكك في وجوده أو قدرته على إعطاء أي تعليمات.

وقال خالد الزعفراني، القيادي الإخواني السابق، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة هو من يقود إخوان الداخل والخارج من خلال التعليمات التي يتلقاها من محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة.

وأضاف الزعفراني لـ"المصريون": "الأمين العام للجماعة هو محل ثقة لدى قيادات الإخوان في داخل وخارج مصر، وهو أبرز أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى كونه من رموز التيار القطبي المسيطر على الجماعة منذ عام 1965".

واعتبر أن "القول بإن إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة هو من يقود التنظيم الاخواني حاليًا هو درب من الخيال، لأنه جاء إلي منصبه بالتعيين ودوره يقتصر على كونه وجهة إخوانية أمام الغرب فقط ولا يسيطر على أي أمور داخل الجماعة حاليًا".

وأكد الزعفراني، أن "أعضاء الإخوان سواء في الداخل أو الخارج لا يعترفون إلا محمود حسين أمين عام الجماعة كقائم بأعمال مرشد الجماعة حاليًا، نظرًا لأنه يتمتع بثقة كل القيادات الاخوانية وكان يشغل منصب أمين عام الجماعة قبل سقوطها من الحكم"

وأشار إلى أنه "مع اختفاء محمود عزت عن الأضواء الإعلامية منذ سقوط حكم الإخوان يظل محمود حسين القائد الفعلي للتنظيم الإخواني داخليًا وخارجيًا".







