  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:44 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر.. المباراة الودية بين منتخب مصر وغينيا

أرشيفية

بالتفاصيل.. هذه الإجراءات تسبق تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع

بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي

بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي

أرشيفية

إدارة «ترامب» تتحدث عن تأجيل «صفقة القرن»

الاخوان

«الزعفرانى»: هذا الشخص هو من يقود الإخوان حاليًا

غادة عويس

وصف إباحي.. رد صادم من داعية سعودي على مذيعة الجزيرة

الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

عقار

مطالبة برلمانية باستثناء القرى والنجوع من طلاء واجهات المنازل

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

أردوغان

بعد تهديدات «أردوغان».. «إعلامي مصري»: متقدرش

الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة تابعة له على يد الحوثيين

عرب وعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مؤلمة.. فنان مجرى أشهر إسلامه.. فاعتقله الحوثيون

#

عثر عليه مقتولا بطعنات .. متهم في قضية مذبحة المسجدين

#

إسرائيل تنذر مستوطني غلاف غزة: دوي انفجارات سيسمع قريبا

#

تعليق عمرو أديب على حادث سقوط الطائرة الأثيوبية

أعلن الجيش الأمريكي أن جماعة الحوثي أسقطت طائرة مسيرة أمريكية في سماء اليمن، كما حاولت إسقاط طائرة مراقبة أخرى فوق خليج عمان الشهر الجاري.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية، «جرى إسقاط طائرة من طراز إم كيو-9 في اليمن باستخدام ما تشير تقديراتنا إلى أنه صاروخ حوثي طراز إس إيه-6 أرض جو، وذلك في السادس من يونيو».

وتابع البيان أن «ارتفاع الإطلاق يشير لتطور في قدرات الحوثيين، والذي نقيم أنه بمساعدة إيرانية».

وذكر البيان أنه «في يوم 13 من يونيو، ووفقا لتقديراتنا، تمت محاولة أسقاط طائرة م-كيو أمريكية بصاروخ أرض جو فوق خليج عمان لإعاقة مهام مراقبة الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة كوكوكا كوريجوس».

وأشار إلى أن «الطائرة وصلت مبكرة بدقائق إلى السفينة (إن تي ألتاير) ورصدت الحريق على متنها»، وأكد البيان أن الصاروخ لم يصب الطائرة، حيث كان على بعد كيلو متر واحد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة قطر وباراجواي
» الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة تابعة له على يد الحوثيين
» الكاف يعلن سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا
» «صلاح» على رأس التشكيلة المثالية لنجوم «كان 2019»
» «كيتا»: «صلاح» الأقرب إلى قلبي.. وسعيد باستقبال الجماهير
» إسرائيل تعلن مشاركتها في «مؤتمر البحرين»
» «بلماضي»: الجزائر خارج المرشحين للفوز بـ«كان 2019»
» «الجندى»:«إحنا شيوخ سلطان القانون ونحترم النظام»
» "علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس
» مدرب جنوب إفريقيا: مستعدين لخوض منافسات «كان 2019»
» بعد تهديدات «أردوغان».. «إعلامي مصري»: متقدرش

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»