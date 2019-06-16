» الكاف يعلن سفراء بطولة كأس أمم إفريقيا

16 يونيو 2019 - 09:34 م

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، عن قائمة سفراء النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019 والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

وتضم قائمة سفراء البطولة القارية وتضم، المصري محمود الخطيب والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.

وتنطلق مباريات البطولة القارية يوم الجمعة بمباراة تجمع بين منتخبي مصر وزيمبابوي على إستاد القاهرة الدولي.