» مدرب تنزانيا يستنجد بالجمهور المصري في أمم إفريقيا

قال النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمنتخب التنزاني، إن الجمهور المصري سيكون حريصًا على مساندة فريقه الكروي في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام يوم الجمعة المقبل بمصر.
وفي تصريح لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، أكد أمونيكي "المصريون بالتأكيد سيأتون لمساندتي لكن هدفي هو الإعداد جيدًا لأنه حتى لو دعموك ولم تقم بالشيء الصحيح على أرض الملعب لن يعني ذلك شيئاً، لكن سيكون من الجيد التمتع بمساندة الجمهور المحلي".
وأضاف "أنا سعيد للغاية بالقدوم لقاهرة التي تعتبر بمثابة بيتي الثاني، لقد صنعت ذكريات رائعة هنا".
وأوضح المدرب النيجيري "خاض المنتخب التنزاني تصفيات صعبة وبعدما لم نبدأ بصورة جيدة كان علينا العمل بقوة كبيرة في الجزء الأخير، قمنا بواجبنا، وأنا سعيد بما حققناه، لدي فريق جيد للغاية ولم أشك في قدرتنا على الإنجاز".
وتابع أمونيكي تصريحاته بالقول "القرعة جيدة، يجب أن نكون واقعيين، كل الفرق التي حضرت إلى هنا جيدة ولا يوجد فريق حضر بلا قتال".
واختتم مدرب تنزانيا تصريحاته بالقول "إذا كنت هنا يجب أن تكون جاهزًا لمقابلة أي فريق، لا يمكنك تمني مجموعة سهلة، الفرق الـ24 كلها قوية".
وسبق لأومونيكي اللعب للزمالك المصري بين عامي 1991 و1994، وقاد الفريق للقبين بالدوري موسمي 1991-1992 و1992-1993، وتوّج أيضًا بلقب لاعب العام في إفريقيا عام 1994.