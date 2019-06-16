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"الأعلى للإعلام" يُنذر مجلة "الأهلي" لهذا السبب

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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

المصريون ـ متابعات

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وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنذارًا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي، بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وقال المجلس، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14/2/2019، بحسب "المصري اليوم".
وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى، وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسيء للشاكي، وبناء عليه قرر المجلس إنذار مسؤولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.

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