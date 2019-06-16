"أديب" يكشف مفاجأة حول مزاد بيع رأس توت عنخ آمون

16 يونيو 2019 - 11:50 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن رأس توت عنخ آمون، وقطع آثرية أخرى ضمن كتالوج البيع بصالة كريستيز الإنجليزية للمزادات، معقبا: "أنها فضيحة تاريخية".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن تاريخ الأمم لا يكيل بالاسترليني، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتدخل اليونسكو، وتتحرك وزارتي الثقافة والآثار بصورة أكبر.

