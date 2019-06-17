«السيسي» يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا اليوم

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جولة أوروبية، تشمل "بيلاروسيا ورومانيا"، حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال لقاء سيادته المرتقب مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وتابع قائلا إنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة "مينسك" التوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الشق الاقتصادي والاستثماري سيحظى بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي الرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة بمصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، وسيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، ويقابل رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية"، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.  


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