» «الصحفيين» ترفع حظر النشر عن «مرتضى منصور»

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

خالد الشرقاوي - متابعات

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صفقة جديدة للزمالك عقب لقاء "بيراميدز"

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مجلس نقابة الصحفيين، قرر رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد الاتفاق على إنهاء الأزمات بين النادي والزملاء الصحفيين ومنع بعضهم من الدخول النادي، واعتماد لائحة النظام الأساسى للنادي، وتقنيين العضويات المستثناة بالنادي ومن بينها عضويات الصحفيين.

وأضاف ضياء رشوان في تصريحات صحفية، عقب اجتماعه الذي استمر حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن المجلس قرر فتح مشروع العلاج للزملاء القدماء مرة أخرى بغرامة 400 جنيه، لمدة أسبوع، وفتح الزملاء الجدد فتح اسبوعين بدون غرامة لمدة أسبوعين.

وقرر المجلس عقد جلسة مساء السبت المقبل، موضحاً أنه تم الموافقة علي 85 قرضا حسنا و15 إعانة مرضية، موضحا أنه سيتم وضع قواعد صارمة لصرف الاعانات.

وأشار إلى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر اعتماد محضر اجتماع لجنة المعاشات، وتقسيط قيمة المصايف لمدة سنة أشهر، وتجديد إعانة البطالة للصحفيين في العالم اليوم، لمدة ثلاثة أشهر.

أوضح ضياء رشوان، أن العجز في مشروع العلاج بحالته الحالية يصل الي 6 ملايين جنيه سنوياً، موضحا أن النقابة تمر بظروف صعبة جدا حيث أن الموارد النقابة لا تزيد عن مليون و200 ألف جنيه.


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