  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:10 ص
بحث متقدم
الحوثيون يعلنون استهدافَ الرياض بصاروخٍ باليستي

«الحوثيون»: صواريخنا ستطال مصر والسودان

وزير الزراعة الأسبق

محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

مرتضى منصور

«الصحفيين» ترفع حظر النشر عن «مرتضى منصور»

الرئيس السيسي

«السيسي» يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا اليوم

شبورة

مائل للحرارة وشبورة كثيفة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين

مطار أبها

طائرات الحوثيين تضرب مطار أبها السعودي من جديد

عمرو دياب ودينا

هذا ما قالته ريهام سعيد عن دينا الشربيني وعلاقتها بعمرو دياب

توت عنخ آمون

"أديب" يكشف مفاجأة حول مزاد بيع رأس توت عنخ آمون

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: هذا الأمر الخطير "جنان رسمي"

اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة

إحصائية صادمة عن مرض السكري داخل مصر

«الحوثيون»: صواريخنا ستطال مصر والسودان

عرب وعالم

الحوثيون يعلنون استهدافَ الرياض بصاروخٍ باليستي
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

#

مصرع سوداني وإصابة 25 آخرين في انقلاب أتوبيس

#

تعاون مصري سوداني بالمجال الإعلامي والإذاعي

#

السودان: انتهاء أزمة سد النهضة

في تطور جديد هددت جماعة "أنصار الله" الحوثية باستهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ، بما في ذلك مصر والسودان.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان".

واعتبر أن "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

وأوضح المشاط في لقاء مع قناة "المسيرة" أن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ  قادرة على تهديد عمق دول التحالف، والوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «الصحفيين» ترفع حظر النشر عن «مرتضى منصور»
» "الصحفيين" ينتهي من تشكيل هيئة مكتبه .. تعرف عليه
» هذا ما قاله أجيري عن فوز المنتخب على غينيا
» بريطانيا سترسل 100 من المارينز إلى الخليج لهذا السبب
» أول ظهور للبشير.. و"فخ" نُصب لـ"الدعم السريع"
» منتخب مصر يجتاز غينيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا
» تعليق ناري لـ"أديب" على الظهور الأول لـ"البشير" بعد عزله
» البترول تكشف عن موعد بدأ طرح عدادات الغاز مسبقة الدفع
» "الأعلى للإعلام" يُنذر مجلة "الأهلي" لهذا السبب
» غرينبلات: إعلان "صفقة القرن" ربما يتأجل لنوفمبر المقبل
» ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»