  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:17 ص
بحث متقدم
الدولار والجنيه

سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين

حادث تصادم سيارة إسعاف وشاحنة

مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة إسعاف وشاحنة

الغاز

مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز

الحوثيون يعلنون استهدافَ الرياض بصاروخٍ باليستي

«الحوثيون»: صواريخنا ستطال مصر والسودان

وزير الزراعة الأسبق

محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

مرتضى منصور

«الصحفيين» ترفع حظر النشر عن «مرتضى منصور»

الرئيس السيسي

«السيسي» يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا اليوم

شبورة

مائل للحرارة وشبورة كثيفة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين

مطار أبها

طائرات الحوثيين تضرب مطار أبها السعودي من جديد

عمرو دياب ودينا

هذا ما قالته ريهام سعيد عن دينا الشربيني وعلاقتها بعمرو دياب

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

اليوم..

أخبار متعلقة
#

«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 17.5 مليار جنيه

#

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

#

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه

#

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 17 مليار جنيه.. الأحد

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو مليار جنيه أجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 جنيها جنيه أجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا طارئا لبحث إرسال قوات إلى الخليج
» عاصفة قوية وأمطار غزيرة تضرب العاصمة القبرصية
» حريق هائل بمجمع محال تجارية في نجع حمادي بقنا
» وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان الأوضاع في ليبيا والخليج
» البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه
» إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
» أول تعليق من «ترامب» على إطلاق اسمه على مستوطنة بالجولان المحتل
» «الصحفيين» ترفع حظر النشر عن «مرتضى منصور»
» "الصحفيين" ينتهي من تشكيل هيئة مكتبه .. تعرف عليه
» هذا ما قاله أجيري عن فوز المنتخب على غينيا
» بريطانيا سترسل 100 من المارينز إلى الخليج لهذا السبب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»