» حريق هائل بمجمع محال تجارية في نجع حمادي بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع وحدة الإطفاء بنجع حمادي، شمال المحافظة، من السيطرة على حريق نشب في إحدى المعارض والمحال التجارية.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق بمعرض ملابس ومجال تجارية، بمدينة نجع حمادي، شمال قنا، أمام مدرسة التجارة بنات، وذلك دون سبب معلوم.

تم السيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.