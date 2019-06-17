أول قرار لـ "أجيرى" بعد ودية غينيا

17 يونيو 2019 - 09:28 ص

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، منح اللاعبين راحة سلبية بعد المران الصباحي للفراعنة لمدة 6 ساعات لزيارة أسرهم ثم التجمع ليلاً بفندق الإقامة بالقرب من مطار القاهرة.

ويخوض الفريق تدريباته صباح غد الثلاثاء على فترتين صباحا ومساء باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة زيمبابوي المقرر لها الجمعة المقبل حتى 19 يوليو فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019.

ويتواجد المنتخب المصري فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من زيمبابوي والكونغو و أوغندا حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم في البطولة يوم الجمعة بمواجهة زيمبابوي ثم الكونغو يوم 26 وأوغندا يوم 30 يونيو.