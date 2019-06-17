  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:48 ص
بحث متقدم
خافيير أجيري

أول قرار لـ "أجيرى" بعد ودية غينيا

ارشيف

بالصور.. "السيسى" يتفقد استاد القاهرة

الدولار والجنيه

سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين

حادث تصادم سيارة إسعاف وشاحنة

مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة إسعاف وشاحنة

الغاز

مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز

الحوثيون يعلنون استهدافَ الرياض بصاروخٍ باليستي

«الحوثيون»: صواريخنا ستطال مصر والسودان

وزير الزراعة الأسبق

محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

مرتضى منصور

«الصحفيين» ترفع حظر النشر عن «مرتضى منصور»

الرئيس السيسي

«السيسي» يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا اليوم

شبورة

مائل للحرارة وشبورة كثيفة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين

5 أسباب وراء إقالة رئيس المخابرات الباكستانى

عرب وعالم

باتكستان
باتكستان

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

رئيس سريلانكا يقيل رئيس الاستخبارات

#

مصير «الإخوان» في السودان بعد تعهد «البرهان» بتسليمهم لمصر

#

حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة

#

مادورو يكشف عن "الجاسوس الأميركي" الكبير في فنزويلا

ذكر بيان للمكتب الصحفي للجيش الباكستاني أن اللفتنانت جنرال فائز حميد المسئول الكبير في الجهاز عُين مديرًا عامًا للاستخبارات خلفا لرئيسه الحالي اللفتنانت جنرال عاصم منير الذي تولى المنصب لمدة ثمانية أشهر فقط.

وبدوره، يشغل رئيس الجهاز واحدًا من أهم المناصب في باكستان. وواجه الجهاز اتهامات بدعم متشددين إسلاميين يستهدفون الهند المجاورة، وإيواء أعضاء من طالبان الأفغانية وغيرهم من المتشددين، بحسب رويترز.

وواجه الجهاز اتهامات في الآونة الأخيرة بتكميم الصحافة وبمحاولة تزوير الانتخابات التي جرت العام الماضي وتكثيف حملة قمع ضد جماعات حقوق الإنسان.

ويزعم نشطاء وجود نمط من تسلط الجيش المتزايد ويقولون إنه حتى أصبح أكثر نفوذا منذ وصول رئيس الوزراء عمران خان إلى السلطة العام الماضي، فيما ينفي الجيش إيواء متشددين أو التدخل في السياسة أو تضييق الخناق على المعارضة.

ويقول أنصار الجيش أيضا إن باكستان تواجه تهديدات خارجية من معظم جيرانها ولا سيما من الهند وإنه يعمل في إطار القانون لحماية البلاد.

ويقول محللون إنه كان يُنظر إلى حميد على أنه يحظى بنفوذ كبير داخل جهاز الاستخبارات أثناء فترة خدمته السابقة في الجهاز.

وقالت عائشة صديق المحللة التي كتبت أيضا كتابا عن الإمبراطورية التجارية للجيش وهي من بين منتقديه منذ فترة طويلة "إنه متشدد جدا. "إنه قرار متشدد جدا. ويعني أن الجيش لا يتراجع وسيستخدم قدرا أكبر من القوة".   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة العشرات بهجوم شمالى سوريا
» 5 أسباب وراء إقالة رئيس المخابرات الباكستانى
» الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا طارئا لبحث إرسال قوات إلى الخليج
» عاصفة قوية وأمطار غزيرة تضرب العاصمة القبرصية
» حريق هائل بمجمع محال تجارية في نجع حمادي بقنا
» وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان الأوضاع في ليبيا والخليج
» البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه
» إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
» أول تعليق من «ترامب» على إطلاق اسمه على مستوطنة بالجولان المحتل
» «الصحفيين» ترفع حظر النشر عن «مرتضى منصور»
» "الصحفيين" ينتهي من تشكيل هيئة مكتبه .. تعرف عليه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»