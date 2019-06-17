» إنهاء حياة طفلة فلسطينية على يد "ساحر"

17 يونيو 2019 - 09:41 ص

ألقت طفلة فلسطينية لم تتجاوز الـ16 حتفها على يد مشعوذ استخدم القوة لإخراج "جني" من جسدها.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤى زريقات، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن المشعوذ قتل الطفلة إيمان التي لا تعرف معنى السحر والجن والشعوذة.

وأضاف أن "أهلها كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها وقد لا تكون مريضة، لكن لم تجد من يفهما".

وقام المشعوذ بتوجيه لكمات قوية للفتاة، ليقوم بعدها بمسكها بفمها ورقبتها وخنقها بحجة أنه يقوم بإخراج أربعة من الجن سكنوا جسدها حسب ما اكتشف "الشيخ المشعوذ"، وأنه أخرج ثلاثة منهم والرابع يرفض الخروج ويتمنع عن ذلك.. والسبيل لخروجه كما يظن "الشيخ المشعوذ" مزيدا من الضرب والصراخ والخنق".

وتعرضت إيمان للضرب لساعات طويلة بحسب ما نشر المتحدث الأمر الذي أدى لوفاتها.