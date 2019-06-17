» "هواوى" تتعرض لخسائر فادحة.. تعرف على السبب

17 يونيو 2019 - 09:44 ص

شبه رن تشنغ مؤسس "هواوي" شركته بطائرة تضررت بشدة، قائلاً إن الإيرادات ستكون أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ستخفض قدرتها، مضيفًا "التحركات الأمريكية لتقييد أعمالها لن تمنعنا".

وتابع: "تشنغ" أن هذه القيود ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط نمو الشركة.

ووضعت الولايات المتحدة هواوي في "القائمة السوداء"، ما يعني أن الشركات الأميركية التي ترغب في بيع قطع غيار لهواوي ستحتاج إلى موافقة وزارة التجارة الأمريكية.