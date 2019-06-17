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حواس يزف بشرى سارة بشأن رأس توت عنخ آمون

الحياة السياسية

الدكتور زاهي حواس، خبير الآثار المصرية
الدكتور زاهي حواس، خبير الآثار المصرية

إيمان هاني

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أكد الدكتور زاهي حواس، خبير الآثار المصرية، أن بيع آثار مصرية بالخارج لا يعني أنها مسروقة، حيث إن الآثار كانت تباع رسميًا حتى 1983.

وأضاف"حواس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن رأس توت عنخ آمون التي ستعرض في إحدى صالات المزادات الإنجليزية خرجت من معبد الكرنك، وخرجت من مصر بعد 1970، ومن ثم من حق مصر استردادها.

وتابع أن صالة المزادات ليس لديها دليل أن رأس توت عنخ آمون خرجت بشكل قانوني، مشيرًا إلى أنه من حق مصر أن تسترد تلك الرأس، معتبرًا أن الملاحقة القانونية التي قامت بها وزارة الآثار ستكون سببًا في عودة رأس توت عنخ آمون.

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