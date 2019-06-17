سيلفى الملك سلمان وولي العهد يشعل السوشيال ميديا

17 يونيو 2019 - 09:51 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيلفي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين ووصفوها بـ"أفخم سيلفي".

وأثنى المغردون على ابتسامه الأمير محمد بن سلمان، التي لا تفارقه رغم مهامه ومشاغله.

وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حوارًا مطولاً مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته في الساعات الأولى من أمس الأحد.