تسريب امتحاني الأحياء والديناميكا للثانوية العامة

17 يونيو 2019 - 10:04 ص

تداول طلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، صورًا لنماذج أسئلة مادة الأحياء، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوى في خامس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/ 2019.



كما تداولت مجموعة من جروبات المعلمين وطلاب الثانوية العامة على "واتس آب"، نموذج أسئلة زعمت أنّه خاص بامتحان الديناميكا الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة حاليا.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) يؤدون اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طالبًا/طالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 255 ألفاً و194 طالبا/ طالبة.