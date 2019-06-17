صورة بشار الأسد فى المرحلة الثانوية تشعل "فيس بوك"

17 يونيو 2019 - 10:18 ص

شاركت صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيس بوك" صورة قديمة للرئيس بشار الأسد، خلال مرحلة الدراسة بالثانوية العامة.

وتظهر الصورة بطاقة اكتتاب في امتحانات الشهادة الثانوية ويرجع تاريخ تحريرها لعام 1982، وأرفقت الصفحة الصورة بالتمنيات بالنجاح والتوفيق للطلاب الذين يؤدون الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أدى صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الرئيس حافظ الأسد الراحل في دمشق.

وشارك الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من المسئولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي ومجموعة من المواطنين، بحسب "سانا".