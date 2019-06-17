مطالب أمريكية بضرب إيران عسكريًا

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طالب السيناتور الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري، توم كوتن، إدارة بلاده بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وذلك على خلفية أحداث خليج عمان.

وقال كوتن، في مقابلة له مع برنامج "واجه الأمة" الشهير على قناة "سي بي إس" الأمريكية، إن "أعمال الإرهاب غير المبررة ضد النقل التجاري في مضيق هرمز تستدعي توجيه ضربة عسكرية انتقامية ضد إيران".

وذكر السيناتور الجمهوري: "من وقت الرئيس جورج واشنطن إلى الرئيس دونالد ترامب، فإن أسرع طريقة لجلب نار وغضب الجيش الأمريكي عليك هي أن تفعل ما فعلته إيران، وهو عرقلة حرية الملاحة في البحار المفتوحة".

وتابع: "من المنطقي أن يكذب الإيرانيون بشأن هذه الهجمات، لكن على الآخرين ألا يصدقوا كذبهم. يمكن لأي كان أن يرى بأم عينيه البحارة الإيرانيين وهم يزيلون اللغم الذي وضعوه على إحدى الناقلات".

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، يوم الخميس 15 يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

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