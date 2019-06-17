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علاء مبارك يكشف سرًا في عزاء والد أبو تريكة

الحياة السياسية

تريكة
تريكة

عمرو محمد

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رد علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على أحد المتابعين وجه له رسالة شكر عند مجيئه منذ عامين لعزاء والد محمد أبو تريكة.

وقال "علاء" في تغريدة له بـ"تويتر": "ده واجب لأن أبو تريكة وباقى نجوم المنتخب كان لى الشرف والحظ أن كون معهم والتقى بهم فى كثير من التدريبات والمعسكرات والبطولات".

وتابع: "أهل ناهيا الصراحة كانوا فى قمة الاحترام معى أثناء تقديم واجب العزاء".

وكان حساب يحمل اسم حاتم علي قد وجه التحية لـ"علاء" بقوله: "أنت رجل محترم بجد كفاية إنك جيت عندنا ناهيا في عزاء والد الكابتن محمد أبوتريكه".

وكان قد توفي والد أبو تريكة في شهر فبراير لعام 2017 حيث لم يحضر عزاء والده، لتواجده في الخارج بسبب قرار ضبط له، وحضر العزاء الكثير من المشاهير علي رأسهم لاعبي النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بالإضافة إلى جمال مبارك.


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