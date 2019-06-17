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مقتل خبراء إيرانيين أثناء إطلاق صاروخ بصنعاء

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وكالات - سارة أشرف

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قتل خبراء إيرانيون أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة قرب العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية بقوة السلاح.

وأضافت المصادر أن الخبراء الإيرانيين، وآخرين من ميليشيات الحوثي، قتلوا من جراء انفجار الصاروخ، لدى محاولة إطلاقه من قاعدة الديلمي الواقعة شمال صنعاء.

وتقع القاعدة على بعد 16 كلم من صنعاء، وتجاور مطار صنعاء الدولي.

ويظهر هذا الحادث، طبيعة الدعم الذي يوفره النظام الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.


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