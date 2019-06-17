الإفتاء: "ربنا هيحاسب اللي هيشوه كوبري روض الفرج"

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علق الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على مسألة تشويه المنشآت العامة، ومنها تشويه كوبري روض الفرج الملجم، مشددًا على أن من يفعل ذلك آثم، وأكبر من أن يكون آثم "وربنا هيحاسبه".

وأضاف "عمران" في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أننا نحتاج للحفاظ على الجمال في بلادنا، والدين ركن فيه أن الإنسان يعمر الدنيا، ومن يشوه شيء أو يدمره سوف يحاسب أمام الله.

وشدد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية أن نعلم أطفالنا الحفاظ على الجمال في حياتهم.

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