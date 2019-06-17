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4 إغماءات لطالبات الثانوية خلال امتحان الأحياء

قضايا وحوادث

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أحمد الشربينى

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المنوفية

امتحانات الثانوية

مستشفي منوف

اغماء الطالبات

دخل 4 طالبات فى حالة إغماء خلال امتحانات مادة الأحياء في الصف الثالث الثانوي بالمنوفية، وتم نقلهن إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية.

وأعلن مرفق إسعاف المنوفية، أنه تم نقل الطالبة "أميرة إبراهيم رمضان"، من لجنه مصطفى كامل بقويسنا إلى مستشفى قويسنا بعد إصابتها بحالة إغماء كامل، كما تم نقل وإسعاف الطالبة "أميرة بدر محمد السيد"، من لجنة المدرسة الثانوية ببركة السبع، بعد إصابتها بإعياء ودوار.

وفى لجنة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف، تم نقل الطالبة "ريهام عادل خليل جاد الله"، إلى مستشفى منوف لإصابتها بإغماء، وفى لجنة مدرسة الفتح الابتدائية بالشهداء، توجهت سيارة الإسعاف ونقلت الطالبة "أسماء سعيد عبد الستار يوسف"، بعد إصابتها بأزمة صدرية إلى مستشفى الشهداء، وتم علاجها وعودتها إلى اللجنة مرة أخرى.

كانت محافظة المنوفية قد شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات بالمراكز المختلفة لتلقي الشكاوى أثناء أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة.


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