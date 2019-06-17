«آل الشيخ» يعلن مفاجأة بشأن وجهته المقبلة

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نشر المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة جديدة لـ محمد جمال العاصي معلقًا عليها: "العاصي بيجهز لفرقة أوروبا.. العاصي مكتوب له كل صيف موال.. لكن المرة دي حاجة تانية".

ليكشف بذلك استعداده لتجهيز فريق أوروبي جديد، بالتنفيذ مع محمد جمال العاصي، حيث إنه كان قد صرح سابقًا بعزمه على خوض تجربة جديدة في مكان آخر، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز.

وكان "العاصي" شغل منصب المدير التنفيذي لنادي "بيراميدز" في الفترة السابقة، ووجه له "تركي" تعليقًا خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلًا: "المرة دي في 15 يوم".



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