» ريهام سعيد: "حصلت لى ظروف ومبقاش عندى عربية"

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ريهام سعيد

دينا الشربينى

صبايا

هنأت الإعلامية ريهام سعيد، مشاهديها بعيد الفطر المبارك، في أول ظهور إعلامي لها، عقب انتهاء إجازتها خلال رمضان شهر قائلة: "شهر رمضان وقت عظيم قدمنا فيه الكثير من الخير بفضل الله، والمشاهدين".

وأبدت سعيد، استياءها خلال تقديمها حلقة الأحد، من برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلة: "على قد مكنت عايزة أرجع للشاشة على قد ما كنت مستمتعة إن شهر رمضان شهر كريم وفيه نوع من السكينة والواحد بيقعد مع نفسه وبيقعد وقت كتير في الصلاة وبيقف مع نفسه".

 ونصحت ريهام سعيد، مشاهديها بألا يحزنوا لأي سبب، معللة ذلك بالحالات المرضية للأطفال التي شاهدتها خلال رمضان الماضي والتي وصفتها بالمآسي.

وتابعت قائلة: "أنا واحدة معنديش عربية ومحدش أكيد هيتخيل أنا معنديش عربية، حصلت لي ظروف ومبقاش عندي عربية وبركب تاكسيات وأوبر".

وواصلت حديثها: "أنا مش زعلانة خالص ومش متضايقة خالص وكل لما أبص لأولادي وألاقيهم بصحة كويسة أبقى مبسوطة وأقول يارب أنت كريم ".

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