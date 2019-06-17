سيارة برلمانية يقودها طفل تدهس مهندسًا فى أسيوط

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دهست سيارة تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة أسيوط، مهندسا زراعيا ولقى مصرعه فى الحال.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد بإلقاء القبض على الطفل بعد دهسه المهندس أحمد صلاح الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه للمستشفى بسيارة الإسعاف.

وبفحص السيارة تبين أنها ملك للنائبة سهير الحادي عن دائرة مركز أبو تيج، وأن السيارة يقودها طفل يبلغ من العمر 13 عاما، غير مؤهل للقيادة.

يأتى ذلك بالتزامن مع تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول، يوضح لحظة دھس السيارة التي كان يقودھا الطفل بسرعة جنونية، فيما ھرعت مجموعة من المواطنين إلى موقع الحادث لإنقاذ المھندس.


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