تفاصيل خطيرة يرويها قاضي وادي النطرون وسر تهديد الإخوان له

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المستشار خالد محجوب
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محمد مرسي

وادي النطرون

أون إي



أكد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف، الشهير بقاضي "الهروب من وادي النطرون"، أنه تعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة بـ "الهروب من وادي النطرون" كمتهم، بغض النظر عن كونه كان رئيسًا، فالمواطنون سواسية أمام القانون.

وأضاف "محجوب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أنه عندما اكتشف تورط "مرسي" في استهدف الأمن القومي المصري، تم تهديده من قبل الإخوان، وقام أحد المحامين الإخوان برفع دعوى أمام القضاء الإداري لعزله، واحالته للمعاش، وهذه الدعوى استمرت 3سنوات في المحاكم، وفي النهاية المحكمة رفضت هذه الدعوى.

وتابع أن النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، أصدر خطابًا رسميًا طالب فيه بسحب قضية " الهروب من وادي النطرون" من المحكمة، وهذا الأمر لا يمكن نكرانه.

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