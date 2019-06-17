» مصرع 3 عمال داخل بيارة صرف صحى بالدقهلية

17 يونيو 2019 - 12:49 م

لفظ 3 عمال أنفاسهما الأخيرة غرقًا داخل بيارة صرف صحى فيما أصيب الحالة الرابعة بحالة حرجة بقرية صدقة التابعة لمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بغرق 4 عمال في بيارة صرف صحي وأنباء عن وجود حالات وفاة.

هرعت سيارة الإنقاذ النهري وقوة من مركز شرطة تمى الأمديد وتبين بالمعاينة الأولية والتعامل مع الواقعة مصرع 3 عمال وإصابة الحالة الرابعة وتم نقلها لمستشفى تمى الأمديد في حالة حرجة نتيجة الاختناق في بيارة الصرف.