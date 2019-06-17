نائب يطالب بمراقبة شعبية للقضاء على أدوية بير السلم

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الصيادلة: التتبع الدوائي يقضي على مصانع بير السلم

دينا الشربينى

الانستجرام

شيرين رضا

قال الدكتور عصام الدين مأمون، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتم تفعيل قانون هيئة الدواء المصري حاليًا لمواجهة أي دواء مغشوش أو مصانع بير السلم، مشيرًا إلى أن علبة الدواء سيكتب عليها تاريخ التصنيع والانتهاء ومواد التصنيع والشركة وكل شيء يخص الدواء.

وأضاف في بيان له أن مواجهة مصانع بير السلم تحتاج إلى المشاركة الشعبية، والمساهمة مع الدولة في الإبلاغ عن أي شخص لمواجهة أي مصنع غير مرخص يعمل تحت بير السلم.

وأشار إلى أن تفعيل الدور الرقابي مهم للغاية، وكذلك أجهزة حماية المستهلك، خاصة أن لدينا قوانين كثيرة في هذا الصدد، لكن الأهم في الوصول للشخص والمشكلة ومعرفة الأمر حتى يتم تطبيق القانون.

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