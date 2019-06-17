» "الشربيني" وشيرين رضا.. فرقهما الهضبة وجمعتهما السوشيال ميديا

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شيرين رضا ودينا الشربيني
شيرين رضا ودينا الشربيني

متابعات-علا خطاب

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ظهرت الفنانة دينا الشربيني، في الصورة برفقة الممثلة شيرين رضا، وذلك خلال زيارتهما لمحاربات سرطان الثدي في مدينة السويس في حدث خاص بمستشفى "بهية" برفقة عدد من الفنانات والإعلاميات.

وعقبت "الشربيني" على الصورة واضعة رموز عبرت من خلالها عن حبها لشيرين رضا.

جدير بالذكر، أن دينا الشربيني شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "زي الشمس" وهو من بطولة أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز، فيما غابت شيرين رضا ولم تشارك في أي عمل.


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