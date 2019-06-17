جامعة القاهرة تحتفل بخريجى دبلومة «فيفا»

17 يونيو 2019 - 01:30 م

نظم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، احتفالية تخريج الدفعة الــ11 من برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية الذي تقدمه جامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA .

وضمت الدفعة 62 خريجًا من الرياضيين بمصر والسودان والإمارات والسعودية، ومن أبرز خريجي هذه الدفعة، اللاعب الدولي أسامة هوساي كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم في كأس العالم الماضي، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وشهد احتفالية تخريج الدفعة، الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور رأفت أحمد علي مدير مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، والدكتور وائل قرطام المنسق العلمي للبرنامج، والدكتور عمرو محب ممثل CIES بمصر، إلى جانب البروفيسور بيير لافرانشي المنسق الأكاديمي للبرنامج على مستوي العالم، والدكتورة نور الزيني أستاذ الاتصال الرياضي والمحاضر بدبلوم الفيفا، وعدد من الرياضيين والمسئولين بالاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وقال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة، إن هذا البرنامج تنظمه جامعة القاهرة مع الفيفا لإعداد خبراء في مجال الإدارة الرياضية من بين الدارسين المصريين أو العرب، مشيرًا إلى انه تم اختيار أفضل 5 بحوث من بين مشروعات البحوث التي تقدم بها الخريجون ليتم تصعيدهم للمشاركة في مسابقات عالمية.