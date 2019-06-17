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تعليق مثير من "الشوالي" على منتخب قطر بـ"كوبا أمريكا"

الرياضة

قطر
قطر

عمرو محمد

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علق المعلق الرياضى الشهير عصام الشوالي، على تواجد منتخب قطر ضمن بطولة كوبا أمريكا، خاصة بعد تعادلها في أول مباراة بتيجة 2/2 أمام فريق بارجواي.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": أثبت المنتخب القطري في أول مباراة أن له شخصيّة وقدرة على التألق في مسابقة الكوبا أمريكا العريقة أمام أبناء القارة.

وتابع: "إن شاء الله بمزيد التألق في قادم المباريات وتشريف الكرة العربية".

جدير بالذكر أن منتخب قطر لكرة القدم قد نجح في العودة من التأخر بهدفين إلى التعادل 2-2 أمام باراجواي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا .

وتقدم منتخب باراجوي عن طريق أوسكار كاردوزو وديلريس جونزاليس في الدقيقتين الرابعة و56، قبل أن يرد العنابي بهدفين عن طريق المعز علي وبوعلام خوخي في الدقيقتين 68 و77

بهذه النتيجة يحتل المنتخب القطري المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة متساويا مع باراجواي وبفارق نقطتين عن كولومبيا المتصدر، بينما يقبع المنتخب الأرجنتيني في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.


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