  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
عامر

طارق عامر يكشف مفاجأة عن الدين المصرى الخارجى

الداخلية

خطة الداخلية لتأمين بطولة الأمم الأفريقية

السعد

هذه الطريقة جعلتنى أجمع أول مليار جنيه

دهس

سيارة برلمانية يقودها طفل تدهس مهندسًا فى أسيوط

قائد

مفاجأة فى ارتداء "صلاح" شارة "الكابتنة"

المستشار خالد محجوب

تفاصيل مثيرة بقضية الهروب من وادي النطرون

محلل سياسي

محلل سياسى لمذيع الجزيرة: "حاسس أني بقناة إسرائيلية"

الاعتداء على مسجد

تخريب مسجد وحرق المصاحف فى هذه الدولة الإسلامية

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يعلن مفاجأة بشأن وجهته المقبلة

البشير

مفاجآت مثيرة عن أموال البشير المصادرة

خطة الداخلية لتأمين بطولة الأمم الأفريقية

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "السيسى" يتفقد استاد القاهرة

#

استنفار أمني لتأمين عيد الفطر وكأس الأمم الإفريقية

#

الإعلان عن تميمة أمم أفريقيا 2019

#

تصريح جديد عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية

استعدت أجهزة الأمن بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كل فعاليات البطولة، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

وتم تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة التى يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة: "صلاح" قضى على معاداة الإسلام فى الغرب
» "الجيزاوى" تقود ورشة رسم للأطفال بكرنفال الغردقة الدولى للفنون
» تعليق مثير من "الشوالي" على منتخب قطر بـ"كوبا أمريكا"
» مطالبات إسرائيلية للإطاحة بأبو مازن
» تأجيل محاكمة تامر عاشور بالتهرب من الضرائب
» "الداخلية" تسمح بتسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيًا
» "الشربيني" وشيرين رضا.. فرقهما الهضبة وجمعتهما السوشيال ميديا
» التربية والتعليم ترد على صعوبة الديناميكا
» مصرع 3 عمال داخل بيارة صرف صحى بالدقهلية
» أرقام مرعبة بمعدلات الطلاق في السعودية
» ريهام سعيد: "حصلت لى ظروف ومبقاش عندى عربية"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»