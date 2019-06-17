» تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجى عن والده

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ابن جمال خاشقجى
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وكالات أحمد الشربينى

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قتل جمال خاشقجى

الراحل جمال خاشقجى

قضية الراحل جمال خاشقجى

عاد نجل الكاتب الصحفى السعودى الراحل جمال خاشقجى إلى الأضواء مجددًا عقب نشره تغريده له حول أبيه، هي الأولى منذ الـ10 من أبريل الماضي.

ونشر نجل خاشقجي تدوينة له على موقع التدوينات الصغيرة"تويتر": "جمال خاشقجي.. عيد آباء سعيد"، وهو ما أثار تفاعل المئات من المتعاطفين مع قضية والده.

وكان آخر ما تحدث به نجل خاشقجي في أبريل الماضي، قائلا: "كل من شارك أو له علاقة في جريمة قتل والدي سيقدم للعدالة وينال العقوبة".

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.


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