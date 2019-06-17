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مصرع 76 شخصًا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

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أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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لقى 76 شخصًا على الأقل مصرعهم نتيجة موجة حر ضربت شرقى الهند خلال اليومين الماضيين، حسب أرقام رسمية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، فى بيان اليوم الإثنين، إن هذا العدد من الضحايا لقى مصرعه في ولاية بيهار على مدار يومي السبت والأحد، لافتة أن 33 لقوا مصرعهم فى منطقة أورانغ أباد، و31 فى منطقة غايا و12 في منطقة ناوادا.


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن معظم الضحايا من المزارعين والعمال الذين تقتضي ظروف عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، مشيرة إلى أن حرارة الجو وصلت إلى 50 درجة فى بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية.

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