» مصرع 76 شخصًا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

لقى 76 شخصًا على الأقل مصرعهم نتيجة موجة حر ضربت شرقى الهند خلال اليومين الماضيين، حسب أرقام رسمية.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، فى بيان اليوم الإثنين، إن هذا العدد من الضحايا لقى مصرعه في ولاية بيهار على مدار يومي السبت والأحد، لافتة أن 33 لقوا مصرعهم فى منطقة أورانغ أباد، و31 فى منطقة غايا و12 في منطقة ناوادا.