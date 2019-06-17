  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
وزارة البترول

تعرف على موعد تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع

ابن جمال خاشقجى

تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجى عن والده

عامر

طارق عامر يكشف مفاجأة عن الدين المصرى الخارجى

الداخلية

خطة الداخلية لتأمين بطولة الأمم الأفريقية

السعد

هذه الطريقة جعلتنى أجمع أول مليار جنيه

دهس

سيارة برلمانية يقودها طفل تدهس مهندسًا فى أسيوط

قائد

مفاجأة فى ارتداء "صلاح" شارة "الكابتنة"

المستشار خالد محجوب

تفاصيل مثيرة بقضية الهروب من وادي النطرون

محلل سياسي

محلل سياسى لمذيع الجزيرة: "حاسس أني بقناة إسرائيلية"

الاعتداء على مسجد

تخريب مسجد وحرق المصاحف فى هذه الدولة الإسلامية

المشاط تشارك في حفل افتتاح المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

آخر الأخبار

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"السياحة العالمية": العالم كله يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

#

السفير السعودي يشيد بتطور السياحة فى مصر

#

وزيرة السياحة تحضر مسابقة Start Up للشركات الناشئة

#

السياحة تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق في يونيو

البرلمان

القوات المسلحة

فيلم الممر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء أمس في حفل افتتاح أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والذي اٌقيم بالمدينة القديمة "Old City" بالعاصمة الأذربيجانية باكو؛ وذلك بحضور السيد زوراب بولوليكاشفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والسيد فؤاد ناجيف رئيس وكالة السياحة الأذربيجانية، والسفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان.
كما حضر الحفل عدد من الوزراء من بينهم السيد Zayed R. Alzayani وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، والسيد Da Silva Jose وزير السياحة والمواصلات بجمهورية الرأس الأخضر " Cape Verde "، والسيدة Arlette Soudan وزيرة السياحة والبيئة بدولة الكونغو، والسيد Franck Mwe di Malila وزير السياحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيدة Barbara Oteng-Gyasi وزيرة السياحة والفنون والثقافة بدولة غانا، إلى جانب حضور رؤساء الوفود ووفود الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة وهم 35 دولة.
وخلال الحفل قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للسيد فؤاد ناجيف رئيس وكالة السياحة الاذربيجانية علي استضافة دولة أذربيجان لانعقاد هذه الجلسة التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وقدمت له هدية تذكارية.
وأكدت الوزيرة على أهمية الدور الذى تقوم به منظمة السياحة العالمية لتعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن المنظمة تقوم بتقديم الدعم والمساندة لقطاع السياحة وذلك من خلال المعلومات والسياسات المحدثة التى تساعد في النهوض بصناعة السياحة على مستوى دول العالم.
كما أكدت الوزيرة على التعاون المثمر والمستمر مع منظمة السياحة العالمية، والذي كان آخره الاستعانة بخبراء من منظمة السياحة العالمية في مجال تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشى مع المعايير العالمية.
كما شارك في الحضور السيدة إيلينا كونتورا وزيرة سياحة اليونان السابقة والتي انتُخبت مؤخراً كعضو البرلمان الأوروبي والتي تضع قطاع السياحة لأول مرة ضمن أجندة مناقشات الاتحاد الأوروبي.
وخلال الحفل أكدت السيدة إيلينا كونتورا وزيرة سياحة اليونان السابقة –خلال لقائها مع الدكتورة رانيا المشاط- علي أهمية خطط الإصلاح الهيكلي التي تطبقها العديد من الدول في قطاع السياحة ومنها مصر؛ حيث طلبت من الدكتورة رانيا المشاط بتقديم الدعم للمساهمة في دعم قطاع السياحة بالاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تنعقد حاليا خلال الفتـرة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 76 شخصًا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
» تصريحات مفاجئة من نجل خاشقجى عن والده
» مصرع 76 شخصًا بسبب درجات الحرارة فى الهند
» لن تصدق.. أفعى تبتلع تمساحًا ضخمًا
» صحيفة: "صلاح" قضى على معاداة الإسلام فى الغرب
» "الجيزاوى" تقود ورشة رسم للأطفال بكرنفال الغردقة الدولى للفنون
» تعليق مثير من "الشوالي" على منتخب قطر بـ"كوبا أمريكا"
» مطالبات إسرائيلية للإطاحة بأبو مازن
» تأجيل محاكمة تامر عاشور بالتهرب من الضرائب
» "الداخلية" تسمح بتسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيًا
» "الشربيني" وشيرين رضا.. فرقهما الهضبة وجمعتهما السوشيال ميديا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»