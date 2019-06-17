برلماني: "الممر" يبشر بعودة الإنتاج الهادف للسينما المصرية

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حسن علام- متابعات

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القوات المسلحة

فيلم الممر

أشاد ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بفيلم "الممر"، مؤكدًا على أنه افضل دعاية لقواتنا المسلحة وأبطالها البواسل، مشيرًا إلى أن الفيلم أعاد إلينا الثقة فى قدرتنا على إنتاج أفلام سينمائية هادفة وعلى مستوى عالى فى كافة أطراف عملية الإنتاج.
وأشار دسوقى، إلى "الممر" سيكون علامة فارقة فى تاريخ هذه النوعية من الأفلام، وسيكون خطوة مشجعة لكل صناع الأفلام على الاتجاه إلى إنتاج الأفلام الحربية والتاريخية بعد غياب أكتر من 20 سنة تقريبًا، طالبنا خلالها كثيرا بمثل هذا الإنتاج، فبالرغم من إنتاج عدة افلام تحدثت عن تاريخ المعارك المصرية إلا أنها عانت من ضعف الأدوات التكنولوجية، وفنون المعارك الحربية، وغيرها من عناصر إنتاج الفيلم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالدور الأساسى لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة التى قدمت التدريب لأبطال الفيلم، والمعدات والأسلحة لصناع العمل الذى خرج حقيقيا، وهذا الجهد ينبع من ايمانهم بان قوة السينما والفن أقوى ألف مرة من الشعارات والحكايات والنظريات.

وأكد دسوقى، على أن عرض الفيلم فى المراكز الثقافية بالخارج، سيكون فرصة عظيمة لتعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم، وإعادة بث الروح الوطنية فى نفوس الشباب، وتعريفهم بجوهر الصراع مع العدو الصهيونى، الذى احتل أرضهم وأرض أشقائهم العرب.

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